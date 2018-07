Tokio (AFP) Japanische Wissenschaftler haben erfolgreich eine Weltraumkanone zur Erforschung von Asteroiden getestet. Das Projekt verlaufe nach Plan, teilte die japanische Raumfahrtbehörde JAXA am Mittwoch mit. Das Geschütz soll im kommenden Jahr an Bord der Raumsonde "Hayabusa-2" ins All geschickt werden. Voraussichtlich 2018 soll sie dann eine große Metallkugel auf den Asteroiden "1999JU3" abfeuern. Anschließend soll die Sonde auf dem Asteroiden landen und dem Krater Gesteinsproben entnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.