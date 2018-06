Rom/Berlin (dpa) - Papst Franziskus lässt den umstrittenen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst im Amt.

Allerdings soll sich der Bischof nach Informationen der "Bild"-Zeitung und der Nachrichtenagentur dpa in Absprache mit dem Vatikan für zwei oder drei Monate von den Amtsgeschäften in dem Bistum zurückziehen. Ein enger Vertrauter des Bischofs werde in der Zwischenzeit die Diözese leiten. Diese Entscheidung wolle der Heilige Stuhl am Mittwoch in seinem mittäglichen Bulletin mitteilen, heißt es in dem Bericht.

Der Bischof steht seit Monaten wegen seiner Amtsführung und der explodierenden Kosten des Bischofssitzes in der Kritik. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Strafbefehl wegen einer falschen eidesstattlichen Erklärung um einen Erste-Klasse-Flug nach Indien beantragt.