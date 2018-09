London/Berlin (dpa) - Der britische Sänger Robbie Williams (39) holt sich für seine kommende Albumpräsentation prominente Unterstützung: Er wird am 8. November in London zusammen mit Miss Piggy and Kermit auftreten, wie er auf seiner Homepage ankündigt.

Miss Piggy lässt sich danach mit den Worten zitieren: "Mit meinen Freunden Robby Williams und Kermit auf der Bühne zu stehen, wird die Nacht noch spektakulärer machen!"

Die Muppets werden aber nicht die einzigen Gäste sein - Rufus Wainwright and Lily Allen sollen ebenfalls zusammen mit dem 39-Jährigen auf der Bühne stehen. Beide sind auch mit Songs auf dem Album "Swing Both Ways" vertreten, das Mitte November auf den Markt kommen soll.

Ankündigung der Show