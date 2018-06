New York (AFP) Das westafrikanische Land Niger ist nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Save the Children der Staat, der seine Kindersterblichkeitsrate seit 1990 im weltweiten Vergleich am stärksten gesenkt hat. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Organisation befinden sich auch Liberia, Ruanda, Indonesien, Madagaskar Indien, China, Ägypten, Tansania und Mosambik in der Spitzengruppe. Am anderen Ende der Skala listet die Organisation Haiti, Papua-Neuguinea und Äquatorialguinea auf. Untersucht wurden die 75 Länder mit der höchsten Kindersterblichkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.