Hannover (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem sogenannten Maschseemord in Hannover wird heute am Landgericht das Urteil erwartet. Ein 25-Jähriger ist angeklagt, eine Prostituierte erstochen und ihre zerstückelte Leiche in den See geworfen zu haben.

Die Anklage hat auf lebenslange Haft wegen Mordes plädiert und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt. Außerdem soll der von Gewaltfantasien getriebene Drogenkranke in die Psychiatrie eingewiesen werden.

Die Verteidigung hat einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert. Der Angeklagte hatte im Prozess seine Unschuld beteuert und seine Freundin beschuldigt, die Täterin zu sein.