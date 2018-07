Tunis (AFP) Erneute Kämpfe haben in Tunesien den geplanten Beginn der politischen Krisengespräche überschattet, die binnen drei Wochen zur Bildung einer neuen Übergangsregierung aus parteilosen Experten führen sollen. Bei Gefechten zwischen der Nationalgarde und bewaffneten Rebellen in der Region Sidi Bouzid habe es am Mittwoch mindestens vier Tote auf beiden Seiten gegeben, teilte das Innenministerium mit. Ärzte und das Staatsfernsehen sprachen von drei getöteten Sicherheitskräften. In Tunis wurde derweil erwartet, dass Ministerpräsident Ali Larayedh noch am Abend den Rücktritt seiner Regierung ankündigt.

