New York (AFP) Der Bundesstaat New York hat mit einem neuen Gesetz die Rechte minderjähriger Models gestärkt. "Wir haben die zügellose Ausbeutung und den sexuellen Missbrauch von Kindermodels beendet, indem wir ihnen den entscheidenden Schutz gegeben haben", sagte die Senatorin Diane Savino am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der US-Metropole. Gouverneur Andrew Cuomo hatte das Gesetz, das unter anderem Arbeitszeitregelungen enthält, am Montagabend unterzeichnet. Es tritt in 30 Tagen in Kraft und dürfte sich nach Angaben der Vereinigung der US-Modedesigner bereits auf die Castings für die New Yorker Modewoche im Februar auswirken.

