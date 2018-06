Washington (AFP) Die Regierung von US-Präsident Barack Obama hat Medienberichten zufolge einen hochrangigen Beamten gefeuert, der über den Kurznachrichtendienst Twitter unter einem Pseudonym beleidigende Botschaften verschickt hat. Die Schmäh-Tweets richteten sich sowohl gegen die Republikaner als auch gegen Obamas Regierung, wie die Nachrichten-Webseite "The Daily Beast" am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Bei dem Mann hinter dem Twitter-Namen @NatSecWonk handele es sich um einen 40-jährigen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, der an den Atomgesprächen mit dem Iran beteiligt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.