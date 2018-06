Washington (AFP) Die US-Großbank JPMorgan will laut Presseberichten mit einer Milliardensumme Investoren abfinden, die im Zuge der sogenannten Subprime-Krise hohe Verluste mit riskanten Immobilienkrediten gemacht haben. Die "Financial Times" und das "Wall Street Journal" berichteten am Dienstag auf ihren Webseiten, die Bank wolle den Investoren fast sechs Milliarden Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) überweisen. Eine entsprechende Einigung zwischen dem Geldhaus und den Vermögenverwaltern BlackRock und Goldman Sachs Management stehe kurz bevor.

