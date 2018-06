Washington (AFP) Mit einem ungewöhnlichen Angebot will ein Start-up-Unternehmen aus Arizona vom Boom beim Raumfahrttourismus profitieren: Mit Hilfe eines Heliumballons will es jeweils acht Passagieren einen atemberaubenden Blick von 30 Kilometern Höhe auf die Erde ermöglichen. 75.000 Dollar (55.000 Euro) soll das Abenteuer pro Person kosten, wie die Firma World View Enterprises am Dienstag mitteilte. Der erste Flug ist in drei Jahren vorgesehen.

