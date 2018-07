Berlin (dpa) - Vegetarisch lebende Piranhas und wohlig schnurrende Äffchen gehören zu den 441 Tier- und Pflanzenarten, die in den Tropenwäldern des Amazonas in den vergangenen vier Jahren aufgespürt wurden. Das berichtet die Umweltschutzorganisation WWF. Die meisten der entdeckten Arten kommen demnach nur in kleinen isolierten Gebieten vor, was sie besonders anfällig für die Zerstörung ihres Lebensraumes macht. Rund zehn Prozent aller Tier- und Pflanzenarten der Erde haben in den Tropenwäldern des Amazonas ihr Zuhause.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.