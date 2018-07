Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat das erste Duell in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen Dennis Schröder für sich entschieden. Der Superstar aus Würzburg gewann mit seinen Dallas Mavericks daheim ein Testspiel gegen Schröders Atlanta Hawks mit 98:88.

Liga-Neuling Schröder aus Braunschweig stand bei der Generalprobe vor dem Hawks-NBA-Start in der Anfangsaufstellung und wurde mit 21 Punkten bester Werfer des Abends. Nowitzki war mit 17 Zählern treffsicherster Texaner.

Seine Mavericks bestreiten am Freitag gegen die Indiana Pacers ihre letzte Testpartie. Am kommenden Mittwoch stehen sich Nowitzki und Schröder mit ihren Teams in Dallas im ersten Spiel der neuen Saison gegenüber.

