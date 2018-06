Brüssel (AFP) Wahrscheinlich sind sich diese Doping-Sünder wirklich keiner Schuld bewusst: Nach Presseberichten sind sechs belgische Brieftauben positiv auf verbotene Substanzen getestet worden, darunter Kokain und Schmerzmittel. Das habe eine Doping-Untersuchung der Tiere in Südafrika ergeben, berichteten am Donnerstag die flämischen Blätter "Het Belang van Limburg" und "Gazet van Antwerpen". Es waren demnach rund 20 Tiere in einem Labor in Südafrika getestet worden.

