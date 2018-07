Sofia (AFP) Das in einer griechischen Roma-Siedlung entdeckte kleine blonde Mädchen namens Maria stammt Medienberichten zufolge womöglich aus einer Roma-Familie in Bulgarien. Ein Roma-Junge aus der zentralbulgarischen Stadt Nikolaewo namens Jesus sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur BGNES vom Donnerstag, seine Eltern Sascha und Atanas R. hätten Maria als ihre Tochter erkannt. Die Mutter habe das Mädchen vor ihrer Heimkehr nach Bulgarien in Griechenland zurückgelassen, weil sie "weder Geld, noch Ausweispapiere" gehabt habe. Das Paar wurde den Berichten zufolge dazu von der Polizei befragt.

