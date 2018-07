Berlin (AFP) Wegen der mutmaßlichen Überwachung des Handys von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch US-Geheimdienste hat Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (beide CDU) am Donnerstag Konsequenzen gefordert. "Das ist nicht hinzunehmen," sagte der Minister im ARD-"Morgenmagazin" mit Blick auf das mutmaßliche Ausspähen der Kanzlerin durch den US-Geheimdienst NSA. "Man kann nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen." Konkreter wurde er allerdings nicht. Zugleich hob de Maizière jedoch hervor, dass die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland "so stabil und wichtig" seien, dass dies auch so bleiben werde.

