Brüssel (AFP) Nach den neuen Entwicklungen im US-Spionageskandal fordert die EU-Kommission ein Signal der Geschlossenheit vom EU-Gipfel in Brüssel. "Jetzt ist es an der Zeit für Taten und nicht nur für Erklärungen auf dem EU-Gipfel", sagte die Sprecherin von EU-Justizkommissarin Viviane Reding am Donnerstag in Brüssel. "Datenschutz muss gelten, egal ob es die E-Mails der Bürger betrifft oder das Mobiltelefon von Angela Merkel."

