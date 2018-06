Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die mutmaßliche Ausspähung ihres Mobiltelefons durch die USA scharf kritisiert. "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Das habe sie US-Präsident Barack Obama am Mittwoch in einem Telefonat gesagt.

