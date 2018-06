Paris (AFP) Asterix und Obelix sind zurück: In 15 Ländern, darunter Deutschland, und 23 Sprachen ist am Donnerstag der neueste Band über die furchtlosen Gallier in die Läden gekommen. In "Asterix bei den Pikten" reisen Asterix und Obelix nach Schottland und erleben dort zahlreiche Abenteuer. Das Album mit einer Startauflage von fünf Millionen Exemplaren ist das erste, bei dem die Zeichnungen nicht von Asterix-Miterfinder Albert Uderzo stammen.

