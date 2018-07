Berlin (AFP) Benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland laufen laut einer UNICEF-Studie Gefahr, gesellschaftlich zunehmend abgehängt zu werden. Zwischen 2000 und 2010 machten rund 8,6 Prozent der Kinder hierzulande langjährige Armutserfahrungen, wie aus einem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Bericht des UN-Kinderhilfswerks hervorgeht. Die meisten dieser Kinder lebten sieben bis elf Jahre lang in einem Haushalt, der mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens auskommen musste. Von der neuen Bundesregierung forderte UNICEF verstärkte Anstrengungen, um die Teilhabechancen benachteiligter Jugendlicher zu verbessern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.