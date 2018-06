Frankfurt/Main (AFP) Der Handelskonzern Otto hat in Deutschland im vergangenen Jahr den höchsten Umsatz mit Textilien erzielt. Die Unternehmensgruppe, zu der unter anderem Sport Scheck, Heine, Bonprix, Alba Moda und Baur gehören, führe damit erneut die Rangliste der Größten im deutschen Textileinzelhandel an, berichtete die Fachzeitschrift "Textilwirtschaft" am Donnerstag. Demnach steigerte Otto seinen Umsatz 2012 um 1,4 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Der Abstand zur Modekette H&M auf Rang zwei sei allerdings geschrumpft, da die Schweden ihren Umsatz um 5,8 Prozent auf etwa 3,5 Milliarden Euro gesteigert hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.