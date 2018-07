Bonn (AFP) Der Paderborner Weihbischof Manfred Grothe leitet die Prüfungskommission, die im Bistum Limburg die Kostenexplosion für den Sitz von Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst aufklären soll. Neben Bischof Grothe sitzen zwei weitere Kirchenexperten und zudem zwei kirchenexterne Fachleute in dem Gremium, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mitteilte. Ursprünglich hatte die Bischofskonferenz die Mitglieder der Kommission geheim gehalten.

