Berlin (AFP) In vielen Daunendecken stecken minderwertige Füllungen. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung der Stiftung Warentest von Produkten zum Preis von 80 bis 500 Euro. Demnach verarbeiten die Hersteller mehr Federn und kleine Daunen minderer Güteklasse als angegeben. Die Decken hielten deshalb die Wärme schlechter, schreibt die Stiftung in der neuen Ausgabe ihrer Zeitschrift "test". Nur eine von elf getesteten Decken sei mit einem "Gut" bewertet worden.

