Erfurt (Deutschland) (AFP) Der Thüringer Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) muss nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" wegen seiner doppelten Bezüge rund 150.000 Euro zurückzahlen. Der Betrag setze sich aus den 130.000 Euro an Versorgungsbezügen für Machnig vom Bund sowie Zinsen auf die seit Ende 2009 zuviel erhaltenen Gelder zusammen, berichtete der "Spiegel" am Donnerstag in seiner Onlineausgabe.

