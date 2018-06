Berlin (AFP) Für die Schienenverkehrsbranche gibt es ab sofort ein eigenes zentrales Internet-Jobportal. Das Angebot sei am Donnerstag unter www.schienenjobs.de mit 5000 Stellenangeboten gestartet, teilte die Allianz pro Schiene in Berlin mit. In dem Bündnis sind Unternehmensverbände, Gewerkschaften und diverse Organisationen versammelt.

