Köln (AFP) Händewaschen macht offenbar optimistisch. Das ergab eine wissenschaftliche Untersuchung zur Psychologie der Körperreinigung, wie die Universität Köln am Donnerstag mitteilte. Demnach waren die Testpersonen für die Studie nach dem Händewaschen optimistischer als eine Vergleichsgruppe, die sich nicht die Hände wusch. Die anschließend gestellten Aufgaben lösten sie trotzdem schlechter. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden jetzt in der renommierten Zeitschrift "Social Psychological and Personality Science" veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.