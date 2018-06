Straßburg (AFP) Angesichts leerer Kassen im Brüssel hat das Europaparlament der EU-Kommission in einem Eilverfahren zusätzliche Mittel in Höhe von gut 2,7 Milliarden Euro bewilligt. Eine Mehrheit der Abgeordneten gab am Donnerstag in Straßburg grünes Licht für einen entsprechenden Berichtigungshaushalt. Das Parlament folgte damit einem Appell von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der am Montag vor einer akuten Zahlungsunfähigkeit der EU gewarnt hatte.

