Straßburg (AFP) EU-Bürger können sich künftig leichter in anderen Mitgliedsländern ärztlich behandeln lassen. Die Richtlinie zur Patientenmobilität, die am Freitag in Kraft tritt, gibt den Bürgern grundsätzlich das Recht, sich für eine Arztbehandlung im EU-Ausland zu entscheiden, wie die SPD-Abgeordnete und Verbraucherschutzexpertin Dagmar Roth-Behrendt am Donnerstag in Straßburg erklärte. Laut der Neuregelung müssen die Krankenkassen in der Regel die Kosten nach den in ihrem Land geltenden Sätzen übernehmen.

