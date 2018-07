Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will das Urteil das DFB-Sportgerichts zum "Phantomtor" in Hoffenheim in keiner Weise beeinflussen. "Wir werden keinen Anwalt mitnehmen, weil wir das nicht brauchen und auch nicht wollen", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler nach dem 4:0 in der Champions League gegen Schachtjor Donezk dem SID und kündigte an: "Das, was entschieden wird, werden wir anstandslos akzeptieren."

Bundesliga-Torschützenkönig Stefan Kießling, der den Ball ans Außennetz geköpft hatte, von wo er ins Tor flog, wird in Frankfurt/Main als Zeuge aussagen. Zudem werden Völler und Bayer-Geschäftsführer Michael Schade vor Ort sein. Den Wunsch nach einem Wiederholungsspiel könne er durchaus verstehen, sagte Völler, "aber ich bin weiterhin der felsenfesten Überzeugung: Die deutlich fairere Variante wäre es, die Restspielzeit runterzuspielen."

Das Sportgericht will am Montag entscheiden, ob das Spiel der Hoffenheimer gegen Leverkusen wiederholt werden muss. Kießlings "Tor" war das zum 2:0, Bayer gewann 2:1.