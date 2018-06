Mainz (SID) - Rückschlag für den FSV Mainz 05: Der Fußball-Bundesligist muss in den kommenden Wochen auf seinen österreichischen Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger verzichten. Der 25-Jährige, der zuletzt wiederholt über Schmerzen im linken Knie geklagt hatte, wird sich am kommenden Montag in München einer Operation an seinem lädierten Meniskus unterziehen. Das sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Bo Svensson (Schmerzen an der Achillessehne), Eric Maxim Choupo-Moting und Niko Bungert (beide Knieprobleme) drohen auszufallen.