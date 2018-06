Duisburg (SID) - Mit Bestürzung hat Fußball-Drittligist MSV Duisburg auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Fanlager der "Zebras" nach dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken reagiert. "Die Vorkommnisse nach dem Spiel am 19. Oktober haben uns alle erschüttert. Es ist eine Grenze deutlich überschritten worden, die so nicht akzeptabel ist. Gewalt ist keine Problemlösungsstrategie", heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Laut Augenzeugen sollen am Samstag rechte MSV-Anhänger der Gruppierung "Division Duisburg" auf antifaschistische Ultras der Gruppe "Kohorte" eingeschlagen haben. Nach dem jetzigen Kenntnisstand des Klubs soll es allerdings bisher keine Anzeigen gegeben haben, einzelne Täter sind noch nicht identifiziert. Bislang lägen nur pauschale Beschuldigungen gegen ganze Gruppen vor.

Der Verein befinde sich momentan in intensivem Dialog mit den Beteiligten, gehe aber davon aus, dass die Auseinandersetzungen nicht vorrangig politisch motiviert gewesen seien. Duisburg distanziert sich in der Mitteilung auch ausdrücklich von jeglichem rassistischen Gedankengut: "Für den MSV Duisburg stellen wir grundsätzlich fest: Integration, Respekt und Toleranz sind nicht nur Begriffe aus unserem Leitbild, sondern werden bei uns aktiv gelebt."