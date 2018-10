London (dpa) - Herzogin Kate (31) und weitere Mitglieder der britischen Königsfamilie sind am Tag nach der Taufe von Prinz George wieder in den Arbeitsalltag zurückgekehrt.

Die Mutter von George hatte für Donnerstag ihren Besuch bei einem Gala-Dinner angekündigt, bei dem Spenden für suchtkranke Menschen gesammelt wurden. Uroma Queen Elizabeth II. (87) hatte bereits am Abend nach der Taufe einen Empfang im Buckingham Palast gegeben. Dort sagte sie zu Gästen, die Zeremonie sei "wunderbar" gewesen.

Wann genau Prinz George Alexander Louis wieder zu sehen und bei einem öffentlichen Auftritt dabei sein wird, ist völlig unklar. Seine Eltern Kate und Prinz William (31) wollen ihn so gut es geht vor dem gigantischen Interesse aus aller Welt schützen. Ein großes Ereignis, bei dem er vor den Kameras erscheinen könnte, steht erst einmal nicht mehr an.

Das erste Kind des Paares war am Mittwoch drei Monate nach seiner Geburt in der Kapelle des St. James' Palastes in London getauft worden. Am späten Donnerstagabend wurde die Veröffentlichung eines offiziellen Fotos von dem Ereignis erwartet.

Schon am Vortag allerdings hatten ausgewählte Fotografen- und Kameraleute Bilder von dem Kleinen und seinen Taufgästen machen können. Es war erst die dritte Möglichkeit gewesen, ihn zu sehen. Nach seiner Geburt am 22. Juli hatten Kate und William ihn beim Verlassen der Klinik kurz gezeigt. Außerdem veröffentlichten sie zwei Familienbilder, die von Kates Vater gemacht worden waren.

Die Taufe und die anschließende Feier hatten im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden. Neben den Urgroßeltern Elizabeth und ihrem Ehemann Philip (92) waren die Großeltern Prinz Charles (64) und Camilla (66), sowie Carole und Michael Middleton dabei. Onkel Prinz Harry (29) und Tante Pippa Middleton (30) lasen in der Messe aus dem Evangelium vor.

Anwesend waren auch die sieben Paten, die Kate und William für George ausgewählt haben. Mit Ausnahme von Williams Cousine Zara Tindall (32), die als einzige aus dem Familienkreis stammt, handelt es sich um gute Freunde des Paares, etwa aus der Schul- und Universitätszeit.

