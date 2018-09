München (SID) - Der neue DTM-Champion Mike Rockenfeller ist ADAC Motorsportler des Jahres. "Mike Rockenfeller hat in der hart umkämpften DTM mit all ihren Unwägbarkeiten mit Konstanz und Schnelligkeit überzeugt und souverän den Titel geholt", sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk. Der Audi-Pilot hatte sich den DTM-Titel schon drei Wochen vor Saisonende mit einem zweiten Platz im niederländischen Zaandvoort gesichert.

Zum Junior-Motorsportler des Jahres kürte die Fachjury Maximilian Buhk, den Sieger des 24-Stunden-Rennens in Spa und der Blancpain Endurance Series. Der 21-Jährige hat im letzten Rennen des ADAC GT Masters noch Titelchancen. Die Preise werden bei der ADAC-Sportgala am 14. Dezember in München überreicht.