Los Angeles (dpa) - Mehr als vierzig Jahre nach

ihrem Tod wird die Rock-Ikone Janis Joplin mit einem Stern auf Hollywoods "Walk Of Fame" geehrt.

Die Plakette für die Blues- und Rocksängerin soll am 4. November auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllt werden, teilten die Veranstalter mit. Die im Oktober 1970 im Alter von 27 Jahren an einer Überdosis Heroin gestorbene Musikerin erhält den 2510. Stern.

Joplins Geschwister Michael und Laura Joplin sollen den Stern enthüllen. Zu der Feier wird auch der Musikproduzent Clive Davis erwartet, der Joplin in den 1960er Jahren entdeckt hatte. Nach Mitteilung der Veranstalter wird Country-Star Kris Kristofferson seine Ballade "Me and Bobby McGee" spielen, die Joplin kurz vor ihrem Tod mit ihrer unverwechselbaren Stimme vertont hatte.

Hollywood Walk of Fame