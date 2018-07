Berlin (dpa) - Lady Gaga hat sich in spektakulärer Garderobe in Berlin mit den "kleinen Monstern" getroffen - so nennt sie ihre Fans. Die amerikanische Popdiva war zur Albumvorstellung im Club Berghain angereist, wo sie auch eine Fragerunde der Fans erwartet. Ihre Garderobe: schwarze Unterwäsche, eine Robe, die nach Pelz aussah, und ein Schnurrbart wie Salvador Dalí. Das Album "Artpop", das nach viel PR-Getrommel im November erscheint, ist das dritte Studiowerk der 27-Jährigen. Sie hatte nach einer Hüftoperation pausiert.

