Jerusalem (AFP) Der israelische Bauminister Uri Ariel hat sich dafür ausgesprochen, die Zahl der Siedlerwohnungen in der palästinensischen Stadt Hebron im besetzten Westjordanland zu verdoppeln. Ariel von der nationalistischen Partei Jüdisches Heim erwähnte am Donnerstag laut Armeeradio ein "konkretes Programm zum Bau von 100 Wohnungen in Hebron". Die Grundstücke dafür seien vorhanden. Er hoffe, dass im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.