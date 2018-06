Madrid (AFP) In Spanien sind am Donnerstag zehntausende Schüler, Lehrer und Eltern aus Protest gegen die umstrittene Bildungsreform der Regierung auf die Straße gegangen. "Keinen Schritt zurück, gegen die Reformen, Generalstreik", riefen zehntausende Demonstranten ungeachtet des Regens in Madrid. Den Organisatoren zufolge nahmen in Barcelona 170.000 Menschen an den Protesten teil, die Polizei sprach von 30.000 Teilnehmern. Auch in anderen Städten des Landes versammelten sich tausende Reformgegner.

