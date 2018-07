Köln (SID) - Die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in den dritten Spieltag der Europa League. Während Frankfurt den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde machen will, scheint der SC Freiburg mit dem internationalen Geschäft bereits abgechlossen zu haben. Freiburg beginnt 19.00 Uhr gegen GD Estoril, für Frankfurt gilt es ab 21.05 gegen Maccabi Tel Aviv.

Beim WTA-Finale in Istanbul steht für Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber das zweite Spiel an. Sollte die Kielerin das Duell gegen Wimbledon-Halbfinalistin Agnieszka Radwanska aus Polen gewinnen, hätte sie noch eine gute Chance auf den Halbfinal-Einzug. Andererseits könnte eine Niederlage auch schon das Ende der Semifinal-Träume bedeuten.