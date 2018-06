Los Angeles (AFP) Die Frau von Hollywood-Altmeister Clint Eastwood lässt sich nach 17 Jahren Ehe scheiden. Dina Eastwood stellte am Montag beim zuständigen Gericht in Monterey County südlich von San Francisco den offiziellen Scheidungsantrag, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Laut den eingereichten Unterlagen gab die 48-jährige Journalistin "unüberbrückbare Differenzen" als Scheidungsgrund an. Sie verlangt Unterhalt und das Sorgerecht für die gemeinsame 16-jährige Tochter Morgan. Der 83-jährige Filmstar soll lediglich Besuchsrechte bekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.