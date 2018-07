Washington (AFP) In den USA ist ein sechsfacher Mörder mit der Giftspritze hingerichtet worden. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörden starb der 43-jährige Robert Jones am Mittwoch (Ortszeit) in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arizona. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr in den USA hingerichteten Menschen auf 32. Jones war im Jahr 2000 zum Tode verurteilt worden, weil er vier Jahre zuvor bei zwei Raubüberfällen in der Stadt Tuscon sechs Menschen getötet hatte.

