Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die schnelle Verabschiedung einer umfassenden Einwanderungsreform gefordert. Obama drängte das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus am Donnerstag in Washington, die Reform noch "dieses Jahr" zu billigen. "Es wird nicht einfacher, wenn wir es auf die lange Bank schieben", sagte der Präsident. Der Senat, in dem Obamas Demokraten die Mehrheit haben, hatte dem Gesetz bereits Ende Juni zugestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.