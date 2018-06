New York (AFP) Die Aktien des Online-Kurznachrichtendienstes Twitter sollen bei dem geplanten Börsendebüt in New York zwischen 17 und 20 US-Dollar kosten. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten mit, dass es bei der Neuemission 70 Millionen Aktien anbieten werde. Twitter will mit dem Börsengang den Angaben zufolge bis zu 1,6 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) einnehmen. Bislang hatte das Unternehmen einen Erlös von einer Milliarde Dollar angepeilt.

