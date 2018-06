New York (AFP) Der berüchtigte US-Investor Carl Icahn hat seinen Anteil am US-Elektronikriesen Apple vergrößert. Er halte nun Apple-Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro), schrieb Icahn am Donnerstag in einem Brief an Konzernchef Tim Cook. Damit hält er etwa 0,5 Prozent der Anteile an dem Unternehmen.

