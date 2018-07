Washington (AFP) Der bisherige Behandlungserfolg bei einem mit dem HI-Virus zur Welt gekommenen Mädchen in den USA lässt Wissenschaftlern zufolge hoffen, dass eine frühe Therapie den Ausbruch von Aids bei Neugeborenen verhindern kann. Bei der heute Dreijährigen aus dem Bundesstaat Mississippi könne von einer "funktionellen Heilung" gesprochen werden, heißt es in einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.