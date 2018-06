Porlamar (Venezuela) (AFP) Um den ständigen Mangel an Lebensmitteln zu beheben, will Venezuelas Regierung den Import massiv ausweiten. Wie Vize-Wirtschaftsminister Rafael Ramírez am Mittwoch am Rande einer Tagung auf der Karibikinsel Margarita sagte, soll in den kommenden zwei Monaten eine entsprechende "Offensive" gestartet werden. Um welche Nahrungsmittel es genau geht und in welchem Umfang sie importiert werden sollen, sagte er zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.