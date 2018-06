New York (dpa) - Starke Quartalszahlen haben den US-Börsen weitere Kursgewinne beschert. Der Dow Jones Industrial schloss 0,39 Prozent höher bei 15 570,28 Punkten und knüpfte damit an seine freundliche Vortagsentwicklung an. Auf Wochensicht schaffte der Leitindex ein Plus von 1,11 Prozent. Der Euro behauptete sich knapp über der Marke von 1,38 US-Dollar.

