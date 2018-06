Sofia (AFP) Die bulgarischen Behörden haben die leiblichen Eltern des in Griechenland entdeckten blonden Mädchens Maria ermittelt. DNA-Tests hätten bestätigt, dass das am Donnerstag befragte Roma-Paar Maria gezeugt habe, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Sofia am Freitag. Der Fall hatte in den vergangenen Wochen weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

