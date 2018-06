Berlin (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) späht einem Medienbericht zufolge auch seinerseits Daten in den USA aus. Erfasst würden dabei auch Telefongespräche, Faxe, SMS und E-Mails, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag unter Berufung auf Geheimdienstkreise. Vize-Regierungssprecher Georg Streiter teilte dazu in Berlin lediglich mit, der deutsche Auslandsgeheimdienst "hält sich da selbstverständlich an Recht und Gesetz und würde niemals etwas tun, was ihm nicht zusteht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.