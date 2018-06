New York (AFP) Deutschland und Brasilien wollen laut Diplomaten aus Verärgerung über Ausspähaktionen des US-Geheimdienstes NSA bei der UN-Vollversammlung einen Resolutionsentwurf einbringen. Mit dem Text solle ein internationales Abkommen zu politischen und Bürgerrechten auf Internetaktivitäten ausgeweitet werden, hieß es am Freitag aus Diplomatenkreisen am UN-Sitz in New York. "Deutsche und brasilianische Diplomaten haben sich heute mit Kollegen aus Europa und Lateinamerika getroffen, um einen Resolutionsentwurf zu besprechen", sagte der Gewährsmann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.