Brüssel (AFP) In der Debatte um die EU-Flüchtlingspolitik fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), auf Grundlage der geltenden Regeln die Probleme zu bekämpfen. "Wir haben heute keine qualitativen Änderungen der derzeitigen Flüchtlingsregelungen vorgenommen und auch nicht vertieft diskutiert", sagte Merkel am Freitag in Brüssel nach den Beratungen auf dem EU-Gipfel zur EU-Flüchtlingspolitik.

