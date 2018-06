Brüssel (AFP) Als Reaktion auf den Skandal um US-Spionage in Europa beruft auch Spanien den Botschafter der USA im Land ein. "Wir haben keine Erkenntnisse, dass Spanien ausspioniert wurde", sagte Regierungschef Mariano Rajoy am Freitag in Brüssel nach dem EU-Gipfel. Aber um zu den enthüllten Vorfällen Informationen zu erhalten, werde der US-Botschafter in Madrid einberufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.